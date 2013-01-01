Тільки з 12 по 16 грудня для українців та українок

Спеціальні умови доступні ще:

Продовжіть
доступ до всіх Ваших професійних курсів

на платформі Genius на 12 місяців

Продовжити доступ до курсів
  • Повний доступ до 24 навчальних програм
  • Та до 10 нових, які вийдуть протягом 12 місяців
  • Працевлаштування за кордоном
  • Доступ до ексклюзивних майстер-класів по фрілансу
  • Щотижневі воркшопи та зустрічі з експертами

Головна ідея проекту

Навчити десятки тисяч українців заробляти через інтернет, багато і бажано в іноземній валюті.

Кожен має працювати на своєму фронті. Наші хоробрі воїни захищають та відвойовують українську землю. Спеціалісти МНС цілодобово ліквідують наслідки загарбницької агресії.

Ми з Вами, люди, які можуть і хочуть працювати - маємо це робити. Здобувати нові професії, покращувати навички в існуючих, заробляти, сплачувати податки та допомагати нашій державі.

Наші хоробрі воїни захищають
та відвойовують українську землю

Кожен має працювати
на своєму фронті

Спеціалісти МНС цілодобово ліквідують
наслідки загарбницької агресії

Від того, що ми допоможемо Вам більше заробляти, виграють абсолютно всі. Ви, Ваші рідні і, головне, сьогодні наша держава.


І ми це зробимо протягом наступного року, для того щоб ви могли:

Заробляти через інтернет, багато і бажано в іноземній валюті

Опанувати нові навички та отримати нову професію

Допомогати своїм рідним, країні, сплачувати податки та донатити нашим захисникам!

Продовжити доступ до курсів

Які зарплати чекають наших
українських спеціалістів

у віддалених діджитал-професіях, яким Ви навчаєтесь

*Підбірку виконано по запиту “без досвіда або мінімальний”.
Працювати можливо з самими простими знаннями англійської мови

Продовжіть доступ до 24 існуючих
та 10 нових курсів на цілий рік

01

Можливість отримати консультацію з актуальних питань

02

Отримайте підтримку
від команди

03

Вас чекають регулярні
воркшопи

04

Доступ до ком'юніті однодумців та можливості працевлаштування

Загальна вартість курсів: 288 500 грн

Ваша вартість: від 595 грн

Зберегти доступ до курсів

Які курси вже є на платформі

Вам доступні всі 24 навчальні програми, навчайтесь
у зручний для вас час, яку оберете першою?

Курс-професія

Комплексний інтернет-маркетинг

52 уроки

1 г. 07 хв.

Отримайте одну із трендових професій сьогодення, навчитесь складати грамотне резюме та отримаєте можливість працювати у крутій компанії.

22 200 грн

- Додано на платформу

Курс-професія

SMM-фахівець

68 уроків

1 г. 07 хв.

Ви станете кваліфікованим SMM-менеджером і таргетинг-спеціалістом з доходом від $2 000

20 700 грн

- Додано на платформу

Курс-професія

WEB-дизайнер

24 уроки

1 г. 07 хв.

Опануйте сучасну творчу інтернет-професію та станьте затребуваним фахівцем з доходом від $2000 лише за 3 місяці

12 450 грн

- Додано на платформу

Курс-професія

Project-manager

18 уроків

1 г. 07 хв.

Опануйте професію та необхідні навички роботи для посади менеджера проєктів у будь-якій сфері

20 700грн

- Додано на платформу

Курс-професія

HR-manager

24 уроків

1 г. 07 хв.

Опануйте високооплачувану професію та станьте фахівцем, про якого мріють тисячі компаній

22 350 грн

- Додано на платформу

Курс-професія

РРС-фахівець

24 уроків

1 г. 07 хв.

Запускай контекстну рекламу, будуй кар'єру в компанії або заробляй віддалено вже через 2,5 місяці

19 200 грн

- Додано на платформу

Курс-професія

SEO-фахівець

19 уроків

1 г. 07 хв.

Опануйте трендову високооплачувану digital-професію за 2 місяці

19 200 грн

- Додано на платформу

Курс-професія

РRO-копірайтинг

20 уроків

1 г. 07 хв.

Курс для тих, хто хоче багато заробляти на написанні текстів

8 190 грн

- Додано на платформу

Курс-професія

Професія менеджер з продажу

9 уроків

1 г. 07 хв.

Опануйте трендову професію з нуля і почніть заробляти від 1000 $ на місяць

5 970 грн

- Додано на платформу

Курс-професія

Google-таблиці

18 уроків

1 г. 07 хв.

Навчитесь складати фінансові, аналітичні та маркетингові звіти, будувати прогнози та графіки. Також зможете автоматизувати свою роботу

2 900 грн

- Додано на платформу

Курс-професія

Практичний курс створення чат-ботів

18 уроків

1 г. 07 хв.

Посібник для простого та швидкого способу створення чат-ботів у будь-якій тематиці та для будь-якого бізнесу

2 900 грн

- Додано на платформу

Курс-професія

Онлайн-курс SoftSkills

40 уроків

1 г. 07 хв.

Як будь-якому Digital та IT-фахівцю за допомогою Soft Skills зробити прорив у кар'єрі та збільшити дохід у 3 рази

3 870 грн

- Додано на платформу

Бізнес-курс

Телепорт

43 уроки

1 г. 07 хв.

Авторська програма Олеся Тимофєєва зі старту та масштабування вашого бізнесу, використовуючи сучасні digital інструменти

18 060 грн

- Додано на платформу

Бізнес-курс

Інкубатор онлайн шкіл

37 уроків

1 г. 07 хв.

Почніть продавати в інтернеті свої знання, досвід та експертність або продюсувати інших

27 136 грн

- Додано на платформу

Бізнес-курс

TIK-TOK для підприємців

10 уроків

1 г. 07 хв.

Інструменти просування у найпопулярнішій соцмережі світу для власників бізнесу, залучення клієнтів, блогерів, заробітку на рекламі

6 860 грн

- Додано на платформу

Бізнес-курс

SMM Agency

8 уроків

1 г. 07 хв.

Як відкрити з нуля SMM/таргетинг агенство та заробляти непристойні гроші, обслуговуючи малі та середні бізнеси

13 860 грн

- Додано на платформу

Бізнес-курс

B2C-консалтинг

37 уроків

1 г. 07 хв.

Як надавати власні консультаційні послуги та почати заробляти перші гроші, використовуючи digital-інструменти

18 060 грн

- Додано на платформу

Міні-курс

Онлайн Заробіток 2022

5 уроків

1 г. 07 хв.

5 вечорів про те, як заробляти в різних соц. мережах під час війни та без спеціального досвіду

5000 грн

- Додано на платформу

Бізнес-курс

SYNDICATE 2.0 Digital

7 уроків

1 г. 07 хв.

Залучайте клієнтів у свій бізнес та збільшуйте продажі за допомогою онлайн-інструментів та технологій Genius.Space

15000 грн

- Додано на платформу

Курс

Digital Marketer 2.0

61 урок

1 г. 07 хв.

Для підприємців та маркетологів. Просунуті знання з інтернет-маркетингу та сучасних digital-інструментів.

12000 грн

- Додано на платформу

Міні-курс

Особистий бренд на мільйон

7 уроків

1 г. 07 хв.

Всього за 7 днів ви “запакуєте” всі свої соціальні мережі так, щоб мати можливість збільшити Ваш дохід від 50% до 200%

5000 грн

- Додано на платформу

Міні-курс

Аудіокурс "Звички мільйонера"

28 уроків

1 г. 07 хв.

Структурована та покрокова аудіо-інструкція, що допоможе зробити стрімкий стрибок вперед у вашому бізнесі або професійній кар'єрі

2500 грн

- Додано на платформу

Міні-курс

Інтенсив-курс по Freelance

2 уроки

1 г. 07 хв.

Базовий курс по заробітку на одній з найбільших фріланс-бірж світу - UpWork

2500 грн

- Додано на платформу

Міні-курс

Вивчення англійської мови

8 уроків

1 г. 07 хв.

30-денний інтенсив. Просунута англійська мова для фрілансерів

1900 грн

- Додано на платформу

Які курси ще в роботі та відкриються
вже найближчим часом

Курси, які допоможуть якнайшвидше опановувати трендові професії та заробляти, працючи з закордонними клієнтами

16500 грн.

Грудень 2022

Професія UX / UI дизайнер

Отримай знання з проектування інтерфейсу користувача

14200 грн.

Грудень 2022

Професія Тестувальник ПЗ

Отримайте з нуля перспективну IT-професію тестувальника ПЗ

19200 грн.

Січень 2023

Професія Графічний дизайнер

Все, що потрібно знати і вміти дизайнерам-початківцям для першого кроку в професії.

9500 грн.

Січень 2023

Професія Ретушер

Ви пройдете шлях від знайомства з Adobe Photoshop до вирішення складних завдань у ретуші.

19500 грн.

Лютий 2023

Професія Java Script Developer

JavaScript: глибокий курс з нуля включаючи просунутий рівень

7000 грн.

Березень 2023

Бухгалтер ФОП 2.0

Ведення бухгалтерського обліку ФОП, податки.

14700 грн.

Квітень 2023

Професія 3D моделювання

Професія 3D-візуалізатора - чудовий вибір, адже ви зможете створювати дизайн мультфільмів, архітектурних проектів, ювелірних виробів і багато іншого.

22500 грн.

Травень 2023

Професія Full stack

Full-stack Developer - це універсальний фахівець, який об'єднує в собі навички розробки frontend та backend

14500 грн.

Травень 2023

Професія Бізнес-аналітик

Професія бізнес-аналітика полягає в аналізі бізнесу клієнта: знаходити слабкі місця й думати про те, як зробити їх сильними.

11900 грн.

Липень 2023

Професія Ілюстратор

Ілюстратор - це людина-художник, який створює образ за написаним текстом або історією.

*Компанія Genius.Space залишає за собою право змінювати дати виходу курсів та їх найменування

Зберегти доступ до курсів

Що також стане доступним для всіх
студентів платформи Genius Space

одразу після продовження доступу

Регулярні практичні воркшопи від топів індустрії

Відвідуйте LIVE сесії з експертами, навчайтесь, розбирайте ваші питання та працюйте! Інтенсиви по:

  • Швидкому входу до діджитал професій
  • Роботі з сучасними діджитал-сервісами
  • Працевлаштуванню в західних компаніях чи фріланс
  • Трендах по налаштуванню реклами в ТОПових каналах
Подивитись графік воркшопів Подивитись приклад воркшопу
  • 21
    грудня
    Діма Дюг, Олег Лазорик
    Co-founder Fooror Agency

    Web-дизайн. Робота з Figma

  • 5
    січня
    Вікторія Танасюк
    Digital-маркетолог, product manager

    Побудова стратегії перформенс маркетингу

  • 18
    січня
    Артем Кельбас
    CEO іміджевої агенції "Делегуй!"

    Старт роботи з проектом у digital: бриф, план дій та перші гіпотези

  • 1
    лютого
    Катерина Негрій
    HR експерт, co-founder @genius__talents

    Працевлаштування після курсів: критерії по вакансіям, аналітика джоб сайтів

Закритий чат де ви можете знайти відповіді на будь-які ваші питання

Задавайте питання, отримуйте відповіді, знаходьте проекти, співробітників, партнерів, роботу.

Наші друзі будуть публікувати топові вакансії також в цьому чаті. Знаходьтесь серед тисяч таких як ви, розвивайтесь разом!

Genius Nation

14 733 Учасників

PM

1525 Учасників

HR

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Дизайн

2036 Учасників

Бізнес

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SMM

1971 Учасників

Інтернет-маркетинг

1508 Учасників

Target & PPC

1254 Учасників

SEO та копірайтинг

1084 Учасників

English Speaking Club

1797 Учасників

Професійний курс з англійської мови для діджитал спеціалістів.

Для всіх тих, кому важливо працювати з закордонними клієнтами та заробляти ще більше в іноземній валюті, ми додали великий курс англ. мови.

За допомогою нього у вас будуть повні знання про те, як вести необхідну комунікацію англійською, щоб заробляти набагато більше.

Доступ до Genius Talents

В багатьох випадках, ми можемо Вам допомогти знайти постійну роботу завдяки нашому талант-центру

Але якщо вам більше до душі працювати самому на себе, бути незалежним від місця та графіку, ми створили одні з найкращих уроків по роботі з світовими фріланс біржами в форматі покрокових інструкцій

Дивитись відео про гіпер-покрокове навчання по заробітку на фрілансу

Скільки це все коштує
і як отримати доступ?

Так, вартість всіх цих навчальних програм (а у вас буде доступ до всіх) більше 288 500 грн, але ми розуміємо, наскільки ця можливість зараз потрібна Вам для того, щоб ви могли краще розвиватись і, як результат, підтримувати нашу державу.

Кожен має працювати на своєму фронті, допомагати країні, і такими зусиллями ми наближаємо перемогу.

Тому, тільки до 16 Грудня ви можете продовжити доступ до всіх навчальних програм за неймовірними і доступними для кожного українця чи українки умовами.

Оберіть Ваш формат продовження участі

Спеціальні умови доступні ще:

Доступ на 12 міс.

Загальна “стандартна” вартість всіх курсів на платформі наразі становить 288 500 грн. Нових ми створимо приблизно на таку сумму.

  • Доступ до всіх курсів Genius на 12 міс
  • Доступ до всіх нових курсів
  • Доступ в закриті ком’юніті-чати #GeniusNation

Фактична вартість: 288 500 грн.

Ексклюзивна вартість: 595 грн.

Продовжити доступ на 12 міс. Сплатити у розстрочку через Monobank

Доступ на 12 міс. + підтримка, воркшопи, тести,
диплом та talent center

Багато хто з Вас хотів пройти сертифікацію, попрацювати з ментором та отримати диплом.

Ми організували це: вже починаючи з січня у Вас буде:

  • Доступ до 9-ти онлайн-сесій "Питання-відповідь"
  • Доступ до 9-ти ексклюзивних онлайн воркшопів
  • Можливість отримати диплом за результатами тестування
  • Доступ до Genius Talents Center та можливість отримати допомогу в працевлаштуванні
Курси та процес отримання диплома Детальніше про цей пакет (2хв.)

Фактична вартість: 288 500 грн.

Ексклюзивна вартість: 1950 грн.

Продовжити доступ на 12 міс.
та отримати диплом Сплатити у розстрочку через Monobank

Що таке талант-центр Genius

Ми довгий час допомагаємо “не словами, а ділом” випускникам наших програм знаходити гарну роботу. Оскільки величезна кількість наших клієнтів — це компанії це є нашою перевагою перед іншими навчальними компаніями.

Ми офіційно анонсуємо запуск внутрішнього талант-центру, який працює постійно для того, щоб допомагати Вам з пошуком парт-тайм або фулл-тайм роботи.

Всіх, хто повністью пройдуть навчання, виконають завдання, матимуть можливість попасти у відбір до талант-центру, отримати допомогу, консультації та співбесіди.

Відповіді на
поширені запитання

При оплаті доступу на рік, я отримую доступ до всіх існуючих курсів та всіх нових?

Так, Ви отримуєте доступ до всіх курсів, які розміщені на платформі (ось тут список). А також Ви отримуєте доступ до нових курсів, які вказані тут

Ціна дуже низька, чи потрібно буде ще за щось платити?

Ні, більше жодних додаткових оплат не потрібно.

Чи можу я сплатити у розстрочку?

Так, у нас доступна оплата у розстрочку від Монобанк.

Я сплатив доступ на рік. Коли мені відкриють усі курси та де їх дивитися?

Доступ до всіх курсів буде відкрито 20 грудня на нашій освітній платформі https://edu.genius.space. Ми повідомимо по емейл, а також у телеграм-каналі про відкриття доступу.

В яких курсах я можу отримати диплом? Чи буде підтримка і як це все відбуватиметься?

Всі учасники, які обирають пакет з тестуванням та дипломом, будуть мати можливість пройти тестування та отримати диплом в наступних курсах:

- Комплексний Інтернет Маркетинг
- Професія WEB-дизайнер
- SMM-фахівець
- Професія Project Manager
- Професія HR-Manager
- Професія Копірайтер
- Професія SEO-фахівець
- Професія PPC-фахівець
- Професія Тестувальник ПЗ
- Професія UI UX Designer

Тестування буде проходити онлайн на нашій платформі. При тестуванні ви отримуєте бали за правильні відповіді. При наборі понад 75 балів (із 100), після завершення навчання в курсі, вам стане доступний диплом для завантаження.

Також у вас буде можливість участі в живих Q/A сесіях з менторами. У наступні 3 місяці ми проведемо 9 ментор сесій та LIVE Q&A, на які ви зможете підключитися та поставити запитання менторам у живому режимі.

Я придбав початковий пакет за 595 грн, чи можу я докупити пакет із тестами та дипломом?

Так, ви можете зробити апгрейд. Для цього напишіть ​у телеграм: @genius_support_bot праворуч знизу, наш менеджер допоможе вам це зробити.

Диплом можна отримати лише в одній програмі?

Ви можете отримати диплом з усіх курсів, де є тестування.

Якщо не склав тест, чи можна його перездати?

Ні, не можна. Але якщо ви запитаєте про це у нашого неймовірного клієнт сервісу, то все може бути 😉

Якщо я маю запитання, кому я можу їх поставити?

Напишіть нам на емейл [email protected] або у телеграм: @genius_support_bot

Що робити, якщо нема листа після оплати на E-Mail?

Зачекайте 24 години з моменту оплати та перевірте Ваш емейл.

Якщо Ви робили платіж через ApplePay або GooglePay, перевірте саме той емейл, який прив'язаний до вашого облікового запису (AppleID / GoogleID).

Якщо листа немає, перевірте папку спам, або зверніться на наш емейл: [email protected] або в телеграм: @genius_support_bot