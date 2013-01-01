Тільки з 12 по 16 грудня для українців та українок
Спеціальні умови доступні ще:
на платформі Genius на 12 місяців
Навчити десятки тисяч українців заробляти через інтернет, багато і бажано в іноземній валюті.
Кожен має працювати на своєму фронті. Наші хоробрі воїни захищають та відвойовують українську землю. Спеціалісти МНС цілодобово ліквідують наслідки загарбницької агресії.
Ми з Вами, люди, які можуть і хочуть працювати - маємо це робити. Здобувати нові професії, покращувати навички в існуючих, заробляти, сплачувати податки та допомагати нашій державі.
Наші хоробрі воїни захищають
та відвойовують українську землю
Кожен має працювати
на своєму фронті
Спеціалісти МНС цілодобово ліквідують
наслідки загарбницької агресії
Від того, що ми допоможемо Вам більше заробляти, виграють абсолютно всі. Ви, Ваші рідні і, головне, сьогодні наша держава.
І ми це зробимо протягом наступного року, для того щоб ви могли:
Заробляти через інтернет, багато і бажано в іноземній валюті
Опанувати нові навички та отримати нову професію
Допомогати своїм рідним, країні, сплачувати податки та донатити нашим захисникам!
у віддалених діджитал-професіях, яким Ви навчаєтесь
*Підбірку виконано по запиту “без досвіда або мінімальний”.
Працювати можливо з самими простими знаннями англійської мови
01
Можливість отримати консультацію з актуальних питань
02
Отримайте підтримку
від команди
03
Вас чекають регулярні
воркшопи
04
Доступ до ком'юніті однодумців та можливості працевлаштування
Загальна вартість курсів:
288 500 грн
Ваша вартість: від 595 грн
Вам доступні всі 24 навчальні програми, навчайтесь
у зручний для вас час, яку оберете першою?
Курс-професія
52 уроки
1 г. 07 хв.
Отримайте одну із трендових професій сьогодення, навчитесь складати грамотне резюме та отримаєте можливість працювати у крутій компанії.
Курс-професія
68 уроків
1 г. 07 хв.
Ви станете кваліфікованим SMM-менеджером і таргетинг-спеціалістом з доходом від $2 000
Курс-професія
24 уроки
1 г. 07 хв.
Опануйте сучасну творчу інтернет-професію та станьте затребуваним фахівцем з доходом від $2000 лише за 3 місяці
Курс-професія
18 уроків
1 г. 07 хв.
Опануйте професію та необхідні навички роботи для посади менеджера проєктів у будь-якій сфері
Курс-професія
24 уроків
1 г. 07 хв.
Опануйте високооплачувану професію та станьте фахівцем, про якого мріють тисячі компаній
Курс-професія
24 уроків
1 г. 07 хв.
Запускай контекстну рекламу, будуй кар'єру в компанії або заробляй віддалено вже через 2,5 місяці
Курс-професія
19 уроків
1 г. 07 хв.
Опануйте трендову високооплачувану digital-професію за 2 місяці
Курс-професія
20 уроків
1 г. 07 хв.
Курс для тих, хто хоче багато заробляти на написанні текстів
Курс-професія
9 уроків
1 г. 07 хв.
Опануйте трендову професію з нуля і почніть заробляти від 1000 $ на місяць
Курс-професія
18 уроків
1 г. 07 хв.
Навчитесь складати фінансові, аналітичні та маркетингові звіти, будувати прогнози та графіки. Також зможете автоматизувати свою роботу
Курс-професія
18 уроків
1 г. 07 хв.
Посібник для простого та швидкого способу створення чат-ботів у будь-якій тематиці та для будь-якого бізнесу
Курс-професія
40 уроків
1 г. 07 хв.
Як будь-якому Digital та IT-фахівцю за допомогою Soft Skills зробити прорив у кар'єрі та збільшити дохід у 3 рази
Бізнес-курс
43 уроки
1 г. 07 хв.
Авторська програма Олеся Тимофєєва зі старту та масштабування вашого бізнесу, використовуючи сучасні digital інструменти
Бізнес-курс
37 уроків
1 г. 07 хв.
Почніть продавати в інтернеті свої знання, досвід та експертність або продюсувати інших
Бізнес-курс
10 уроків
1 г. 07 хв.
Інструменти просування у найпопулярнішій соцмережі світу для власників бізнесу, залучення клієнтів, блогерів, заробітку на рекламі
Бізнес-курс
8 уроків
1 г. 07 хв.
Як відкрити з нуля SMM/таргетинг агенство та заробляти непристойні гроші, обслуговуючи малі та середні бізнеси
Бізнес-курс
37 уроків
1 г. 07 хв.
Як надавати власні консультаційні послуги та почати заробляти перші гроші, використовуючи digital-інструменти
Міні-курс
5 уроків
1 г. 07 хв.
5 вечорів про те, як заробляти в різних соц. мережах під час війни та без спеціального досвіду
Бізнес-курс
7 уроків
1 г. 07 хв.
Залучайте клієнтів у свій бізнес та збільшуйте продажі за допомогою онлайн-інструментів та технологій Genius.Space
Курс
61 урок
1 г. 07 хв.
Для підприємців та маркетологів. Просунуті знання з інтернет-маркетингу та сучасних digital-інструментів.
Міні-курс
7 уроків
1 г. 07 хв.
Всього за 7 днів ви “запакуєте” всі свої соціальні мережі так, щоб мати можливість збільшити Ваш дохід від 50% до 200%
Міні-курс
28 уроків
1 г. 07 хв.
Структурована та покрокова аудіо-інструкція, що допоможе зробити стрімкий стрибок вперед у вашому бізнесі або професійній кар'єрі
Міні-курс
2 уроки
1 г. 07 хв.
Базовий курс по заробітку на одній з найбільших фріланс-бірж світу - UpWork
Міні-курс
8 уроків
1 г. 07 хв.
30-денний інтенсив. Просунута англійська мова для фрілансерів
Курси, які допоможуть якнайшвидше опановувати трендові професії та заробляти, працючи з закордонними клієнтами
16500 грн.
Грудень 2022
Професія UX / UI дизайнер
Отримай знання з проектування інтерфейсу користувача
14200 грн.
Грудень 2022
Професія Тестувальник ПЗ
Отримайте з нуля перспективну IT-професію тестувальника ПЗ
19200 грн.
Січень 2023
Професія Графічний дизайнер
Все, що потрібно знати і вміти дизайнерам-початківцям для першого кроку в професії.
9500 грн.
Січень 2023
Професія Ретушер
Ви пройдете шлях від знайомства з Adobe Photoshop до вирішення складних завдань у ретуші.
19500 грн.
Лютий 2023
Професія Java Script Developer
JavaScript: глибокий курс з нуля включаючи просунутий рівень
7000 грн.
Березень 2023
Бухгалтер ФОП 2.0
Ведення бухгалтерського обліку ФОП, податки.
14700 грн.
Квітень 2023
Професія 3D моделювання
Професія 3D-візуалізатора - чудовий вибір, адже ви зможете створювати дизайн мультфільмів, архітектурних проектів, ювелірних виробів і багато іншого.
22500 грн.
Травень 2023
Професія Full stack
Full-stack Developer - це універсальний фахівець, який об'єднує в собі навички розробки frontend та backend
14500 грн.
Травень 2023
Професія Бізнес-аналітик
Професія бізнес-аналітика полягає в аналізі бізнесу клієнта: знаходити слабкі місця й думати про те, як зробити їх сильними.
11900 грн.
Липень 2023
Професія Ілюстратор
Ілюстратор - це людина-художник, який створює образ за написаним текстом або історією.
*Компанія Genius.Space залишає за собою право змінювати дати виходу курсів та їх найменуванняЗберегти доступ до курсів
одразу після продовження доступу
Регулярні практичні воркшопи від топів індустрії
Відвідуйте LIVE сесії з експертами, навчайтесь, розбирайте ваші питання та працюйте! Інтенсиви по:
Web-дизайн. Робота з Figma
Побудова стратегії перформенс маркетингу
Старт роботи з проектом у digital: бриф, план дій та перші гіпотези
Працевлаштування після курсів: критерії по вакансіям, аналітика джоб сайтів
Закритий чат де ви можете знайти відповіді на будь-які ваші питання
Задавайте питання, отримуйте відповіді, знаходьте проекти, співробітників, партнерів, роботу.
Наші друзі будуть публікувати топові вакансії також в цьому чаті. Знаходьтесь серед тисяч таких як ви, розвивайтесь разом!
Genius Nation
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HR
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Бізнес
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Інтернет-маркетинг
1508 Учасників
Target & PPC
1254 Учасників
SEO та копірайтинг
1084 Учасників
English Speaking Club
1797 Учасників
Професійний курс з англійської мови для діджитал спеціалістів.
Для всіх тих, кому важливо працювати з закордонними клієнтами та заробляти ще більше в іноземній валюті, ми додали великий курс англ. мови.
За допомогою нього у вас будуть повні знання про те, як вести необхідну комунікацію англійською, щоб заробляти набагато більше.
Доступ до Genius Talents
В багатьох випадках, ми можемо Вам допомогти знайти постійну роботу завдяки нашому
талант-центру
Але якщо вам більше до душі працювати самому на себе, бути незалежним від місця та графіку, ми створили одні з найкращих уроків по роботі з світовими фріланс біржами в форматі покрокових інструкцій
Так, вартість всіх цих навчальних програм (а у вас буде доступ до всіх) більше 288 500 грн, але ми розуміємо, наскільки ця можливість зараз потрібна Вам для того, щоб ви могли краще розвиватись і, як результат, підтримувати нашу державу.
Кожен має працювати на своєму фронті, допомагати країні, і такими зусиллями ми наближаємо перемогу.
Тому, тільки до 16 Грудня ви можете продовжити доступ до всіх навчальних програм за неймовірними і доступними для кожного українця чи українки умовами.
Це дає нам також можливість підтримувати команду, сплачувати податки та донатити суттєві суми державі, фондам та ЗСУ. Наприклад, ось такі подарунки ми робимо час від часу нашим військовим
Спеціальні умови доступні ще:
Доступ на 12 міс.
Загальна “стандартна” вартість всіх курсів на платформі наразі становить 288 500 грн. Нових ми створимо приблизно на таку сумму.
Доступ на 12 міс. + підтримка, воркшопи, тести,
диплом та talent center
Багато хто з Вас хотів пройти сертифікацію, попрацювати з ментором та отримати диплом.
Ми організували це: вже починаючи з січня у Вас буде:
Ми довгий час допомагаємо “не словами, а ділом” випускникам наших програм знаходити гарну роботу. Оскільки величезна кількість наших клієнтів — це компанії це є нашою перевагою перед іншими навчальними компаніями.
Ми офіційно анонсуємо запуск внутрішнього талант-центру, який працює постійно для того, щоб допомагати Вам з пошуком парт-тайм або фулл-тайм роботи.
Всіх, хто повністью пройдуть навчання, виконають завдання, матимуть можливість попасти у відбір до талант-центру, отримати допомогу, консультації та співбесіди.
При оплаті доступу на рік, я отримую доступ до всіх існуючих курсів та всіх нових?
Так, Ви отримуєте доступ до всіх курсів, які розміщені на платформі (ось тут список). А також Ви отримуєте доступ до нових курсів, які вказані тут
Ціна дуже низька, чи потрібно буде ще за щось платити?
Ні, більше жодних додаткових оплат не потрібно.
Чи можу я сплатити у розстрочку?
Так, у нас доступна оплата у розстрочку від Монобанк.
Я сплатив доступ на рік. Коли мені відкриють усі курси та де їх дивитися?
Доступ до всіх курсів буде відкрито 20 грудня на нашій освітній платформі https://edu.genius.space. Ми повідомимо по емейл, а також у телеграм-каналі про відкриття доступу.
В яких курсах я можу отримати диплом? Чи буде підтримка і як це все відбуватиметься?
Всі учасники, які обирають пакет з тестуванням та дипломом, будуть мати можливість пройти тестування та отримати диплом в наступних курсах:
- Комплексний Інтернет Маркетинг
- Професія WEB-дизайнер
- SMM-фахівець
- Професія Project Manager
- Професія HR-Manager
- Професія Копірайтер
- Професія SEO-фахівець
- Професія PPC-фахівець
- Професія Тестувальник ПЗ
- Професія UI UX Designer
Тестування буде проходити онлайн на нашій платформі. При тестуванні ви отримуєте бали за правильні відповіді. При наборі понад 75 балів (із 100), після завершення навчання в курсі, вам стане доступний диплом для завантаження.
Також у вас буде можливість участі в живих Q/A сесіях з менторами. У наступні 3 місяці ми проведемо 9 ментор сесій та LIVE Q&A, на які ви зможете підключитися та поставити запитання менторам у живому режимі.
Я придбав початковий пакет за 595 грн, чи можу я докупити пакет із тестами та дипломом?
Так, ви можете зробити апгрейд. Для цього напишіть у телеграм: @genius_support_bot праворуч знизу, наш менеджер допоможе вам це зробити.
Диплом можна отримати лише в одній програмі?
Ви можете отримати диплом з усіх курсів, де є тестування.
Якщо не склав тест, чи можна його перездати?
Ні, не можна. Але якщо ви запитаєте про це у нашого неймовірного клієнт сервісу, то все може бути 😉
Якщо я маю запитання, кому я можу їх поставити?
Напишіть нам на емейл [email protected] або у телеграм: @genius_support_bot
Що робити, якщо нема листа після оплати на E-Mail?
Зачекайте 24 години з моменту оплати та перевірте Ваш емейл.
Якщо Ви робили платіж через ApplePay або GooglePay, перевірте саме той емейл, який прив'язаний до вашого облікового запису (AppleID / GoogleID).
Якщо листа немає, перевірте папку спам, або зверніться на наш емейл: [email protected] або в телеграм: @genius_support_bot